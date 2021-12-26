Юдзуру Ханю заявил четверной аксель на произвольную программу чемпионата Японии

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю заявил четверной аксель на произвольную программу национального чемпионата, который проходит в Сайтаме.

Ханю захватил лидерство на чемпионате Японии после короткой программы, которую судьи оценили в 111,31 балла. Его ближайший конкурент, Сёма Уно, набрал 101,88 балла.

Отметим, что ранее Ханю удачно исполнил данный прыжок на тренировке.

Фактически чемпионат Японии является одним из отборочных на Олимпийские игры — 2022, однако национальная федерация оставляет за собой право включить фигуристов в команду не только исходя из результатов сезона, но и по их прошлым достижениям. Отметим, что Ханю не принял участия ни в одном из этапов Гран-при текущего сезона.

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