Юдзуру Ханю в шестой раз выиграл чемпионат Японии

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю в шестой раз в карьере выиграл национальный чемпионат. Судьи оценили произвольную программу Ханю в 211,05 балла, а его общая сумма составила 322,36. Серебряную медаль завоевал Сёма Уно, бронзу — Юма Кагияма.

Отметим, что в произвольной программе Ханю с ошибкой сумел исполнить аксель в 4,5 оборота, что ранее никому не удавалось.

Чемпионат Японии. Сайтама

Мужчины. Итоги

1. Юдзуру Ханю – 322,36

2. Сёма Уно – 295,82

3. Юма Кагияма – 292,41

4. Као Миура – 276,16

5. Казуки Томоно – 263,67

6. Сена Мияке – 252,81

7. Шун Сато – 252,13

8. Сота Ямамото – 240,18

9. Тацуя Цубои – 235,21

10. Коширо Шимада – 233,67.

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