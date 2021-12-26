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Юдзуру Ханю в шестой раз выиграл чемпионат Японии

Юдзуру Ханю в шестой раз выиграл чемпионат Японии
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Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю в шестой раз в карьере выиграл национальный чемпионат. Судьи оценили произвольную программу Ханю в 211,05 балла, а его общая сумма составила 322,36. Серебряную медаль завоевал Сёма Уно, бронзу — Юма Кагияма.

Отметим, что в произвольной программе Ханю с ошибкой сумел исполнить аксель в 4,5 оборота, что ранее никому не удавалось.

Чемпионат Японии. Сайтама
Мужчины. Итоги

1. Юдзуру Ханю – 322,36
2. Сёма Уно – 295,82
3. Юма Кагияма – 292,41
4. Као Миура – 276,16
5. Казуки Томоно – 263,67
6. Сена Мияке – 252,81
7. Шун Сато – 252,13
8. Сота Ямамото – 240,18
9. Тацуя Цубои – 235,21
10. Коширо Шимада – 233,67.

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