Юдзуру Ханю: едва не расплакался за шесть минут до начала разминки

Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю поделился своими эмоциями после очередной победы на национальном первенстве.
«Как будто гора упала с плеч. Честно говоря, я едва не расплакался за шесть минут до начала разминки. Думал, сколько ещё раз мне уготовано судьбой выступать в подобной атмосфере. Сколько труда было направлено на достижение успеха! Разминка прошла не очень хорошо, так что итог выступления стал большим облегчением для меня», — приводит слова Ханю официальный сайт Международного олимпийского комитета.
Юдзуру набрал 322,36 балла за свои выступления, захватив лидерство после короткой программы и выступив в произвольной с результатом в 211,05 балла. Японец не принимал участия в соревнованиях с апреля 2021 года из-за травмы колена.
- 26 декабря 2021
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