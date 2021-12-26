Юдзуру Ханю: едва не расплакался за шесть минут до начала разминки

Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю поделился своими эмоциями после очередной победы на национальном первенстве.

«Как будто гора упала с плеч. Честно говоря, я едва не расплакался за шесть минут до начала разминки. Думал, сколько ещё раз мне уготовано судьбой выступать в подобной атмосфере. Сколько труда было направлено на достижение успеха! Разминка прошла не очень хорошо, так что итог выступления стал большим облегчением для меня», — приводит слова Ханю официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Юдзуру набрал 322,36 балла за свои выступления, захватив лидерство после короткой программы и выступив в произвольной с результатом в 211,05 балла. Японец не принимал участия в соревнованиях с апреля 2021 года из-за травмы колена.