«Возвращайся скорее домой». Сидорова обратилась к Соловьёву, которого избили в Москве

Российская кёрлингистка Анна Сидорова, спутница фигуриста Дмитрия Соловьёва, показала, как общается со своим возлюбленным, который в настоящее время находится в больнице.
«Так и видимся. Возвращайся скорее домой», — написала Сидорова, выложив фото удалённого общения с Соловьёвым в «сториз» в своём «инстаграме».
Ранее стало известно, что Соловьёва избили злоумышленники. У спортсмена возник конфликт с компанией у входа в один из столичных караоке-баров. Соловьёв потребовал, чтобы молодые люди более уважительно разговаривали с женщинами. После этого возник конфликт, нападавшие повалили фигуриста на землю и начали бить. После избиения Соловьёв был доставлен в больницу, где он находится уже в течение нескольких дней.
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