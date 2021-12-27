Алёна Леонова прокомментировала «пропасть» между Валиевой и Трусовой на чемпионате России

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге. Камила Валиева с результатом 283,48 балла завоевала золото, серебро на счету Александры Трусовой (248,65 балла). Разрыв превысил 34 балла.

«И это очень заслуженная пропасть. Трусова допустила грубую ошибку в короткой программе, да и произвольная была выполнена не чисто. Поэтому по баллам всё справедливо, и я думаю, что Саша должна радоваться своему второму месту — с хорошим результатом завершила чемпионат», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!