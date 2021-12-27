Юдзуру Ханю признался, что хотел пропустить Олимпийские игры — 2022 в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю рассказал о сомнениях по поводу своего участия в грядущих Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, до прошедшего предолимпийского чемпионата Японии Ханю не соревновался с апреля 2021 года. В ноябре Юдзуру травмировал связки правой лодыжки. Несмотря на длительный перерыв, Ханю уверенно выиграл турнир и прошёл отбор на Игры. Его общая сумма баллов составила 322,36. В произвольной программе Ханю с ошибкой сумел исполнить аксель в 4,5 оборота, который ранее никому не удавалось сделать.

«Честно говоря, я не думал об участии в этих Играх — но путь, по которому мне пришлось пройти, и поддержка стоящих за мной людей убедили меня принять участие в Олимпиаде», — приводит слова Ханю L'Équipe.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!