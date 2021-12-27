Марк Кондратюк – о четверном акселе Юдзуру Ханю: работы там ещё прилично

Чемпион России – 2022 Марк Кондратюк высказался о четверном акселе Юдзуру Ханю, который он с большим недокрутом исполнил на чемпионате Японии. Ранее это не удавалось никому.
«В этом развитие фигурного катания. За этим будущее. Получится ли у Юдзуру его сделать чисто? Конечно, хочется, чтобы он это сделал. Но тут как сложится. Могу только пожелать ему удачи. Я не знаю, какие у него были попытки на тренировках. Если такие – то это большой шаг вперёд, но работы ещё там прилично. Хотел бы сам попробовать? Хочу. Но, думаю, в конце сезона, потому что это слишком травматично. Лучше немного потерпеть, и там, может быть, попробую», — приводит слова Кондратюка «РИА Новости Спорт».
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