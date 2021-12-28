Елизавета Туктамышева: помятый человек готов к очередной поездке

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева выложила свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка дала понять, что куда-то собралась поехать.
«Помятый человек готов к очередной поездке (нет)», — подписала она фото.
Фото: «инстаграм» елизаветы туктамышевой
Ранее Елизавета Туктамышева не сумела отобраться на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) и предолимпийский чемпионат Европы, заняв седьмое место на чемпионате России – 2022 (224,40 балла). Соревнования уверенно выиграла Камила Валиева (283,48 балла). Второе место заняла Александра Трусова (248,65), тройку призёров замкнула Анна Щербакова (239,56).
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