Плющенко: сделал бы контрольный прокат — Щербакова против Туктамышевой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, как бы определил обладательницу третьей олимпийской путёвки в женском одиночном катании.
Напомним, чемпионкой России стала Камила Валиева, серебряным призёром – Александра Трусова, третье место заняла Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева стала седьмой (четвёртой среди взрослых фигуристок).
«Лиза сделала два акселя в 3,5 оборота – сложнейшая программа была. Анечка каталась без ультра-си. Точнее, она попыталась сделать флип четверной, но он не получился. Ошибка на каскаде тройной лутц – тройной риттбергер тоже была.
Мы все всё видели и все всё понимаем. Я сейчас вообще не комментирую и не даю интервью, восемь месяцев не общался с прессой. Все всё понимают, все всё видят. Я бы на самом деле как сделал – я бы сделал контрольный прокат: Аня покаталась бы против Лизы – и посмотрели бы, кто действительно будет в хорошей форме.
Я смотрел тренировки Ани, она была вообще не в форме – ни разу не сделала на тренировке ни одного четверного прыжка. Поэтому, может, федерация что-то придумает и сделает какой-то контрольный прокат. Думаю, это ещё неточная история, кто поедет третьим номером – Щербакова или Туктамышева», – сказал Плющенко на встрече с болельщиками в Санкт-Петербурге.
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