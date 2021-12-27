Канадские эксперты назвали главную сенсацию сезона в фигурном катании

Канадский хореограф Эшер Хилл и фигурист Дилан Москович в эфире CBC Sports определили главную сенсацию сезона в фигурном катании.

«Нашу награду за главную сенсацию сезона получает Винсент Чжоу за победу над Нэйтаном Ченом на Skate America в Лас-Вегасе. Мы думали, что Чен непобедим или, по крайней мере, его долгое время никто не мог победить. Но лёд скользкий», — сказал Хилл.

«Сумасшедшие вещи случаются в Вегасе. Поздравляем Винсента с победой над гигантом и завоеванием нашей награды», — отметил Москович.

По сумме программ американец Чжоу набрал 295,56 балла. Вторым стал японец Сёма Уно (270,68), третьим — американец Нэйтан Чен (269,37).

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!