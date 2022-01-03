Боброва — о номере в «Ледниковом периоде»: всё закончилось травмой с жутким диагнозом

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва опубликовала пост об очередном выпуске шоу «Ледниковый период». Она выступает в паре с актёром Макаром Запорожским.

«Я очень хотела кататься под одну композицию, и каково было моё счастье, когда вся команда поддержала мой выбор! Начали постановку, и номер получался невероятно красивый и сложный! Но тут случилось то, что случилось… Когда мы с Макаром были на тренировке одни, в который раз повторяя поддержку, Макар не справился с управлением.

Падение не было сильным, оно просто получилось неудачным… После этого мы продолжили тренировку и ещё часа два спокойно откатались. А на следующее утро мне позвонил партнёр и сказал, что руку не может поднять… Чем закончилась история, вы знаете. Сильной травмой с жутким диагнозом и словами Макара: «Ребят, простите, но дальше я продолжать не могу. Не понимаю как?». На что Илья Авербух позвонил Макару и объяснил как. И тот согласился! Я была в шоке! Как?! Как он будет кататься с одной рукой? Не каждый профессионал пойдёт на это и справится так, как справился Макар. Безумно благодарна ему за то, что он согласился на эту авантюру!



Номер в любом случае надо было менять. Ну и тут было без вариантов: «Бриллиантовая рука» и всё, что к ней прилагается. Над финалом номера думали до самого конца! Но решили уже «добивать»! Получилось достаточно эффектно», — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой.

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