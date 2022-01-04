Правила жеребьёвки фигуристов на Олимпиаде-2022, ЧМ и ЧЕ изменены
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Международный союз конькобежцев (ISU) обновил правила жеребьёвки турниров по фигурному катанию в период пандемии коронавируса.
Согласно новым введённым ограничениям на Олимпиаде-2022, чемпионатах мира и Европы и других турнирах, которые проводятся под эгидой ISU, фигуристы не будут участвовать в жеребьёвке.
Стартовые номера для коротких программ и ритм-танца будет вытягивать технический контроллер. Наблюдать за процессом будут два руководителя делегаций сборных, которых тоже выберут жребием изо всех команд-участниц.
В произвольной программе спортсмены будут выходить на лёд в обратном порядке в соответствии с результатами короткой программы.
Чемпионат Европы пройдёт с 12 по 16 января в Таллине (Эстония).
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