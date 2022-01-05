«Когда время на миг остановилось». «Ангелы Плющенко» показали фото с Юлией Липницкой

Академия «Ангелы Плющенко» на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото с ледового спектакля «Золушка», в котором выступает олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.

«Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов в шоу «Золушка», Санкт-Петербург. Прекрасный момент из «Золушки». Когда время на миг остановилось», — говорится в подписи к фото.

Пост доступен в «инстаграме» «Ангелов Плющенко».

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года (командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012) и двукратный серебряный призёр взрослого чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012). Юлия завершила спортивную карьеру в 2017 году. В июне 2020 года она стала мамой.

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