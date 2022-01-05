«Когда время на миг остановилось». «Ангелы Плющенко» показали фото с Юлией Липницкой

Академия «Ангелы Плющенко» на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото с ледового спектакля «Золушка», в котором выступает олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.
«Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов в шоу «Золушка», Санкт-Петербург. Прекрасный момент из «Золушки». Когда время на миг остановилось», — говорится в подписи к фото.
Пост доступен в «инстаграме» «Ангелов Плющенко».
Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года (командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012) и двукратный серебряный призёр взрослого чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012). Юлия завершила спортивную карьеру в 2017 году. В июне 2020 года она стала мамой.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 5 января 2022
-
09:58
-
09:42
-
08:56
-
08:51
- 4 января 2022
-
23:18
-
22:12
-
21:41
-
12:12
-
11:53
-
09:48
-
09:45
-
08:51
-
07:58
-
07:51
-
07:44
-
07:34
- 3 января 2022
-
17:24
-
17:20
-
16:49
-
16:24
-
16:23
-
15:01
-
14:41
-
14:24
-
14:19
-
12:46
-
11:42
-
10:22
-
09:52
-
08:48
-
01:02
-
00:18
-
00:02
- 2 января 2022
-
16:39
-
14:48