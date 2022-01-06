«Да вы что?» Татьяна Тарасова отреагировала на снятие Пападакис и Сизерона с ЧЕ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что французские танцоры на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не выступят на чемпионате Европы, который пройдёт в январе в Таллине (Эстония). Спортсмены снялись с соревнований, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

По словам Тарасовой, теперь действующие чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин должны попробовать победить чемпионов мира и Европы Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.

«Да вы что? Я считаю, что Саше и Ване теперь надо постараться выиграть чемпионат Европы, и можно попробовать победить Вику и Никиту. Они неважно катаются», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

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