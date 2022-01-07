«Было очень красиво». Юлия Липницкая опубликовала фото с ледового шоу с её участием

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая опубликовала пост о своём участии в ледовом шоу «Золушка».
«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой прекрасной сказки! Было очень красиво, спасибо большое зрителям и всему составу за чудесную работу, Яне Рудковской, Евгению Плющенко. С Рождеством», — написала Липницкая в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Юлии Липницкой
Фото: «Инстаграм» Юлии Липницкой
Фото: «Инстаграм» Юлии Липницкой
Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года (командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012) и двукратный серебряный призёр взрослого чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012). Юлия завершила спортивную карьеру в 2017 году. В июне 2020 года она стала мамой.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 7 января 2022
-
10:21
-
10:21
-
09:27
-
09:07
-
08:47
-
08:27
-
07:55
-
07:40
- 6 января 2022
-
22:46
-
18:04
-
17:09
-
16:30
-
15:37
-
14:56
-
14:40
-
14:19
-
14:18
-
14:03
-
13:56
-
13:39
-
12:57
-
12:17
-
11:23
-
11:03
-
10:38
-
09:49
- 5 января 2022
-
23:28
-
22:34
-
20:52
-
19:51
-
18:50
-
17:48
-
16:05
-
14:07
-
13:12