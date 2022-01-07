«Было очень красиво». Юлия Липницкая опубликовала фото с ледового шоу с её участием

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая опубликовала пост о своём участии в ледовом шоу «Золушка».

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой прекрасной сказки! Было очень красиво, спасибо большое зрителям и всему составу за чудесную работу, Яне Рудковской, Евгению Плющенко. С Рождеством», — написала Липницкая в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Юлии Липницкой

Фото: «Инстаграм» Юлии Липницкой

Фото: «Инстаграм» Юлии Липницкой

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года (командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012) и двукратный серебряный призёр взрослого чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012). Юлия завершила спортивную карьеру в 2017 году. В июне 2020 года она стала мамой.



Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!