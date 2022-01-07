Алиса Лью подтвердила, что не выступит в произвольной программе на чемпионате США

Американская фигуристка Алиса Лью подтвердила, что не сможет продолжить выступление на чемпионате США из-за положительного теста на коронавирус после короткой программы.
«Всем привет! Вынуждена сняться с произвольной программы из-за положительного теста на коронавирус этим утром. Я полностью вакцинирована и получила два отрицательных теста перед отъездом на чемпионат США. Однако всякое случается и, к сожалению, это произошло со мной. Благодарна организаторам за предосторожность и необходимость тестирования для обеспечения безопасности. Физически я чувствую себя хорошо и мысленно желаю всем фигуристкам удачи вечером в произвольной программе», — написала Лью в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Чемпионат США по фигурному катанию является отборочным турниром на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
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