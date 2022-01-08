Итальянская пара Делла Моника и Гуаризе снялась с чемпионата Европы по фигурному катанию

Итальянские фигуристы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, выступающие в соревнованиях спортивных пар, снялись с чемпионата Европы 2022 года, который пройдёт в Таллине. Об этом информирует сайт Международного союза конькобежцев. Турнир стартует 12 января.
Напомним, в ноябре 2021 года Делла Моника и Гуаризе, выступающие в соревнованиях спортивных пар, решили завершить карьеру по окончании олимпийского сезона — 2021/2022.
Состав сборной России на чемпионат Европы-2022:
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.
Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Танцевальные пары: Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 8 января 2022
-
14:47
-
14:05
-
13:42
-
10:08
-
08:36
-
08:14
-
04:34
-
00:06
- 7 января 2022
-
23:42
-
22:30
-
21:09
-
20:22
-
16:36
-
14:01
-
13:38
-
13:22
-
12:44
-
12:00
-
10:21
-
10:21
-
09:27
-
09:07
-
08:47
-
08:27
-
07:55
-
07:40
- 6 января 2022
-
22:46
-
18:04
-
17:09
-
16:30
-
15:37
-
14:56
-
14:40
-
14:19
-
14:18