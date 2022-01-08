Итальянская пара Делла Моника и Гуаризе снялась с чемпионата Европы по фигурному катанию

Итальянские фигуристы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, выступающие в соревнованиях спортивных пар, снялись с чемпионата Европы 2022 года, который пройдёт в Таллине. Об этом информирует сайт Международного союза конькобежцев. Турнир стартует 12 января.

Напомним, в ноябре 2021 года Делла Моника и Гуаризе, выступающие в соревнованиях спортивных пар, решили завершить карьеру по окончании олимпийского сезона — 2021/2022.

Состав сборной России на чемпионат Европы-2022:

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцевальные пары: Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

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