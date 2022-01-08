Татьяна Волосожар и Фёдор Федотов стали победителями «Ледникового периода»

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актёр Фёдор Федотов стали победителями телепроекта «Ледниковый период». Волосожар и Федотов стали лучшими по мнению жюри, получив 9 баллов. Ещё 6 баллов Татьяне и Фёдору отдали зрители. Сумма — 15 баллов.
Всего один балл уступили победителям олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина и актёр Иван Колесников, занявшие второе место. И жюри, и зрители дали им по 7 баллов (сумма — 14 баллов).
Бронзовыми призёрами стали сразу три пары. Среди них лидеры зрительского голосования двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и блогер Даня Милохин, чемпионка мира Оксана Домнина и актёр Кирилл Зайцев, актриса Агата Муцениеце и призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Александр Энберт. Все они в сумме набрали по 13 баллов.
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