Нэйтан Чен лидирует на чемпионате США по фигурному катанию после короткой программы

В Нэшвилле, штат Теннесси проходит чемпионат США по фигурному катанию. После короткой программы лидирует Нэйтан Чен.

Чемпионат США. Нэшвилл, 8 января 2022 г.

Мужчины. Результаты по итогам короткой программы

1. Нэйтан Чен – 115,39

2. Винсент Чжоу – 112,78

3. Илья Малинин – 103,46

4. Джейсон Браун – 100,84

5. Джимми Ма – 91,62

6. Камден Пулкинен – 90,16

7. Ярослав Паниот – 88,68

8. Лиам Капейкис – 73,77

9. Дин Трэн – 71,18

10. Митчелл Фрисс – 66,07

11. Райан Данк – 65,66

12. Артур Дмитриев – 62,40

13. Пол Юнг – 60,01

14. Себастьян Паяннет – 48,52.



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