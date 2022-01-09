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Нэйтан Чен лидирует на чемпионате США по фигурному катанию после короткой программы

Нэйтан Чен лидирует на чемпионате США по фигурному катанию после короткой программы
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В Нэшвилле, штат Теннесси проходит чемпионат США по фигурному катанию. После короткой программы лидирует Нэйтан Чен.

Чемпионат США. Нэшвилл, 8 января 2022 г.

Мужчины. Результаты по итогам короткой программы

1. Нэйтан Чен – 115,39
2. Винсент Чжоу – 112,78
3. Илья Малинин – 103,46
4. Джейсон Браун – 100,84
5. Джимми Ма – 91,62
6. Камден Пулкинен – 90,16
7. Ярослав Паниот – 88,68
8. Лиам Капейкис – 73,77
9. Дин Трэн – 71,18
10. Митчелл Фрисс – 66,07
11. Райан Данк – 65,66
12. Артур Дмитриев – 62,40
13. Пол Юнг – 60,01
14. Себастьян Паяннет – 48,52.

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