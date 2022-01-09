Мур-Тауэрс и Маринаро одержали победу на чемпионате Канады в парном катании

В Оттаве проходит чемпионат Канады по фигурному катанию. Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро одержали победу в парном катании.

Чемпионат Канады. Оттава, 8 января 2022 г.

Спортивные пары. Итоговые результаты.

1. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро – 212,54

2. Эвелин Уолш – Трент Мишо – 186,52

3. Деанна Стеллато – Максим Дешам – 178,60

4. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан – 176,65

5. Патриция Эндрю – Стивен Эдкок – 161,57

6. Келли Энн Лорин – Лукас Этье – 148,77

В танцах на льду победу одержали Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, набрав по сумме двух выступлений 219,24 балла.

Среди женщин победу одержала Маделин Скиза с результатом 198,24 балла.

9 января на чемпионате Канады по фигурному катанию в Оттаве мужчины выступят с произвольными программами.

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