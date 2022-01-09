Мур-Тауэрс и Маринаро одержали победу на чемпионате Канады в парном катании

В Оттаве проходит чемпионат Канады по фигурному катанию. Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро одержали победу в парном катании.
Чемпионат Канады. Оттава, 8 января 2022 г.
Спортивные пары. Итоговые результаты.
1. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро – 212,54
2. Эвелин Уолш – Трент Мишо – 186,52
3. Деанна Стеллато – Максим Дешам – 178,60
4. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан – 176,65
5. Патриция Эндрю – Стивен Эдкок – 161,57
6. Келли Энн Лорин – Лукас Этье – 148,77
В танцах на льду победу одержали Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, набрав по сумме двух выступлений 219,24 балла.
Среди женщин победу одержала Маделин Скиза с результатом 198,24 балла.
9 января на чемпионате Канады по фигурному катанию в Оттаве мужчины выступят с произвольными программами.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 9 января 2022
-
03:43
-
02:51
-
01:40
-
01:07
- 8 января 2022
-
23:50
-
23:21
-
23:08
-
22:38
-
22:24
-
21:52
-
21:37
-
21:20
-
21:00
-
20:37
-
20:25
-
20:05
-
19:49
-
16:01
-
14:47
-
14:05
-
13:42
-
10:08
-
08:36
-
08:14
-
04:34
-
00:06
- 7 января 2022
-
23:42
-
22:30
-
21:09
-
20:22
-
16:36
-
14:01
-
13:38
-
13:22
-
12:44