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Фигурное катание, чемпионат Европы — 2022, Таллин, танцы на льду, произвольный танец: где смотреть, во сколько начало

Фигурное катание, чемпионат Европы, танцы на льду: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 15 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) танцевальные пары выступят с произвольным танцем. Начало соревнований запланировано на 14:35 мск. В прямом эфире произвольный танец можно посмотреть на Eurosport 2 и сайте Первого канала.

Россию на этих соревнованиях представляют дуэты Александра Степанова / Иван Букин, Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

На чемпионате Европы 2020 года в Граце (Австрия) золото выиграли россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебряными призёрами стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронза досталась ещё одному российскому дуэту Александра Степанова / Иван Букин. Чемпионат Европы 2021 года в Загребе (Хорватия) не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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