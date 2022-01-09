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Тарасова отреагировала на снятие Коляды с чемпионата Европы из-за травмы

Тарасова отреагировала на снятие Коляды с чемпионата Европы из-за травмы
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала замену в составе сборной России на чемпионате Европы, который пройдёт в Таллине (Эстония). Ранее стало известно, что Андрей Мозалёв заменит Михаила Коляду, который получил травму.

«Очень жаль, что у Коляды травма. Но очень рада, что сборную представит Мозалёв», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

По словам гендиректора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, травма не должна помешать Коляде выступить на Олимпиаде в Пекине (Китай).

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