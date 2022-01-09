Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мозалёв — абсолютно адекватная замена». Траньков — о снятии Коляды с ЧЕ из-за травмы

«Мозалёв — абсолютно адекватная замена». Траньков — о снятии Коляды с ЧЕ из-за травмы
Комментарии

Бывший российский фигурист Максим Траньков отреагировал на замену в составе сборной России на чемпионате Европы, который пройдёт в Таллине (Эстония). Ранее стало известно, что Андрей Мозалёв заменит Михаила Коляду, который получил травму.

«Михаилу, конечно, здоровья! Думаю, решение о снятии было взвешенное, нужно восстановиться к Олимпиаде. Миша — важная персона для нашей команды. Всегда плохо, когда травмируется спортсмен, тем более такого уровня, как Коляда.

Не сказать, что Мозалёв в этом сезоне суперстабильно катался. Но в произвольных программах Андрей показывал очень хороший результат. Абсолютно адекватная замена. Мозалёв заслужил быть первым запасным на этот чемпионат», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Мозалёв заменит Коляду на чемпионате Европы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022