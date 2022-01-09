«Мозалёв — абсолютно адекватная замена». Траньков — о снятии Коляды с ЧЕ из-за травмы

Бывший российский фигурист Максим Траньков отреагировал на замену в составе сборной России на чемпионате Европы, который пройдёт в Таллине (Эстония). Ранее стало известно, что Андрей Мозалёв заменит Михаила Коляду, который получил травму.



«Михаилу, конечно, здоровья! Думаю, решение о снятии было взвешенное, нужно восстановиться к Олимпиаде. Миша — важная персона для нашей команды. Всегда плохо, когда травмируется спортсмен, тем более такого уровня, как Коляда.



Не сказать, что Мозалёв в этом сезоне суперстабильно катался. Но в произвольных программах Андрей показывал очень хороший результат. Абсолютно адекватная замена. Мозалёв заслужил быть первым запасным на этот чемпионат», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



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