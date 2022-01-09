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Загитова обратилась к Навке после выступления в ледовом шоу

Загитова обратилась к Навке после выступления в ледовом шоу
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Олимпийская чемпионка 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Алина Загитова обратилась к бывшей фигуристке Татьяне Навке. Загитова принимает участие в ледовом шоу Навки «Аленький цветочек».

«Сегодня завершились сказочные приключения Настеньки. В эти новогодние праздники наша команда выступала с «Аленьким цветочком» по несколько раз в день!

Хочу выразить огромную благодарность Татьяне Навке за ваш неоценимый труд и возможность стать частью этого большого мира добра и любви! А также моему напарнику Дмитрию Соловьёву и всем, кто участвовал в создании этой сказки.

Я уверена, что во время ледовых шоу эмоции переполняли абсолютно всех присутствующих. Эти восторженные чувства не передать словами!

И, конечно же, большое спасибо зрителям за особую поддержку, теплоту и внимание. Ваши улыбки – это лучший подарок для нас!

Я буду скучать по этой невероятной атмосфере! До новых встреч!» – написала Загитова в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Загитовой.

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