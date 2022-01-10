Татьяна Волосожар прокомментировала победу в шоу «Ледниковый период»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар отреагировала на победу в шоу «Ледниковый период». Она выступала в паре с актёром Фёдором Федотовым.

«Да! Ура! Теперь можно радоваться официально: мы с Федей выиграли в этом сезоне «Ледникового периода»! Осознание, что всё закончилось, наверное, приходит только сейчас. Это правда было трудно, особенно под конец, но безумно увлекательно!



Я думала, что пройдёт время и я сформулирую красивый пост, где поделюсь впечатлениями, эмоциями. Но вчера мы с Максом Траньковым смотрели финальный выпуск, и он получился такой душевный и волнительный, будто снова перенеслась туда, на лёд. И поняла, что весь проект таким и был. Волнительным, с падениями и подъёмами, но такой душевный! Столько потрясающих людей он собирает вместе, конечно.



Спасибо в тысячный раз всем нашим наставникам, всем, кто делает «Ледниковый» — от техперсонала до операторов, вы даже не представляете сколько работы за кадром. Спасибо Фёдору, который до самого конца был мне надёжным и верным партнёром на льду! Спасибо моей любимой семье и команде, которые всегда на моей стороне. И спасибо огромное вам, потому что ваша поддержка по-настоящему бесценна! После каждого проката я читала все ваши сообщения, и они невероятно вдохновляли. Благодаря вам в том числе мы с Федей и взяли этот приз. Осталось ногу починить, и всё вообще будет идеально. Не теряйте меня, выйду на связь, через день-другой после операции», — написала Волосожар в своём «инстаграме».

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