«Оставил много загадок». Александр Жулин высказался о финале «Ледникового периода»

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин опубликовал пост о финале «Ледникового периода». Он являлся членом жюри.

«Вот и завершился очередной сезон моего любимого «Ледникового периода». Он оставил много тёплых воспоминаний, открытий и где-то даже загадок. Илья Авербух, спасибо за ещё одну возможность быть причастным к прекрасному. С новым рабочим годом вас, друзья! Вперёд к новым планам и новым целям!» — написал Жулин.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Жулина.

Победителями проекта стала двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актёр Фёдор Федотов.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!