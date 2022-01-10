«Оставил много загадок». Александр Жулин высказался о финале «Ледникового периода»

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин опубликовал пост о финале «Ледникового периода». Он являлся членом жюри.
«Вот и завершился очередной сезон моего любимого «Ледникового периода». Он оставил много тёплых воспоминаний, открытий и где-то даже загадок. Илья Авербух, спасибо за ещё одну возможность быть причастным к прекрасному. С новым рабочим годом вас, друзья! Вперёд к новым планам и новым целям!» — написал Жулин.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Жулина.
Победителями проекта стала двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актёр Фёдор Федотов.
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