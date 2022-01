Вайцеховская — о 1-м небинарном участнике ОИ: МОК решил избавиться от ненужного балласта

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала тот факт, что американский фигурист Тимоти Ледюк, выступающий в соревнованиях спортивных пар вместе с Эшли Кейн, станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Прочитала комментарий Саши Жулина о небинарной паре на ОИ (родила царица в ночь не то сына, не то дочь) — и вот о чём подумала: мы ругаем МОК за то, что он открывает дорогу на ОИ трансгендерам, а МОК, возможно, таким образом просто решил избавиться от ненужного ему балласта. Встал такой условный Ледюк в пару не то мужчиной, не то женщиной — чем не повод вообще выбросить парное катание из ОИ-программы? Ясно же сказано в правилах международной федерации: The ISU states that a pairs team must consist of one Lady and one Man. Точка», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Новость по теме Александр Жулин оскорбил фигуриста, который станет 1-м открытым небинарным участником ОИ

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!