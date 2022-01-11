«Валиева — вне конкуренции, учитывая сложный контент». Леонова — о женских стартах на ЧЕ

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.



«Судя по последним стартам, Камила Валиева — вне конкуренции, учитывая её сумасшедше сложный контент и то, как она умеешь собираться на старт. Остальным девочкам будет сложно с ней бороться. Но разное случается на соревнованиях, конечно, это нервы. Всё будет зависеть от того, насколько они крепкие. Каждая из наших девчонок достойна быть на первом месте. В Европе вряд ли у нас есть соперницы, кажется, что и в мире-то уже нет», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в столице Эстонии с 12 по 16 января.