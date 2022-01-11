Бестемьянова: Степанова и Букин готовы бороться за первое место, но судьи этого не видят

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от выступления российских спортсменов на чемпионате Европы в Таллине в парном катании и танцах на льду.



«Степанова и Букин составляют серьёзную конкуренцию Синициной и Кацалапову и готовы бороться. Другое дело, что мы это видим, а судьи — нет. Бороться будет сложно, но для чего спортом занимаются? Легко не бывает.



В соревнованиях спортивных пар Мишина и Галлямов — явные фавориты. Думаю, они выиграют чемпионат Европы. Если шанс у Тарасовой и Морозова бороться с парами Москвиной? Этого даже их тренер не знает», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в столице Эстонии с 12 по 16 января.