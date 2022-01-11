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Бестемьянова: Степанова и Букин готовы бороться за первое место, но судьи этого не видят

Бестемьянова: Степанова и Букин готовы бороться за первое место, но судьи этого не видят
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от выступления российских спортсменов на чемпионате Европы в Таллине в парном катании и танцах на льду.

«Степанова и Букин составляют серьёзную конкуренцию Синициной и Кацалапову и готовы бороться. Другое дело, что мы это видим, а судьи — нет. Бороться будет сложно, но для чего спортом занимаются? Легко не бывает.

В соревнованиях спортивных пар Мишина и Галлямов — явные фавориты. Думаю, они выиграют чемпионат Европы. Если шанс у Тарасовой и Морозова бороться с парами Москвиной? Этого даже их тренер не знает», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в столице Эстонии с 12 по 16 января.

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