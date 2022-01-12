Муниципалитеты Петербурга выделили почти 15 млн рублей на билеты шоу Навки с Загитовой

Муниципалитеты Санкт-Петербурга выделили из бюджетов на закупку билетов на ледовое шоу «Аленький цветочек» 14,9 млн рублей. Соответствующая информация содержится на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.



Они заключили контракты с ООО «Медиашоу». В общей сложности было приобретено 10 937 билетов. В дальнейшем их бесплатно раздавали жителям. В том числе они распространялись на официальных страницах округов в социальных сетях.



Продюсером ледового шоу является Татьяна Навка. Одну из ролей в «Аленьком цветочке» играет олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Шоу проходило в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 8 января.

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