Тарасова отреагировала на российский пьедестал у мужчин после короткой программы на ЧЕ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итог выступления российских мужчин-одиночников в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).
Победу одержал Андрей Мозалёв, второе место занял чемпион России Марк Кондратюк, третьим стал Евгений Семененко. Все россияне — дебютанты чемпионата Европы. Все трое безошибочно исполнили свои программы с двумя четверными прыжками и получили от судей оценки, превышающие 99 баллов. Напомним, Мозалёв заменил на первенстве континента травмированного Михаила Коляду.
«Очень рада, что наши мальчики заняли первое, второе и третье места!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Произвольную программу мужчины покажут послезавтра, 14 января.
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