Бестемьянова — о короткой программе на ЧЕ: гордость за наших парней! Это какой-то праздник

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российских мужчин-одиночников в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

Победу одержал Андрей Мозалёв, второе место занял чемпион России Марк Кондратюк, третьим стал Евгений Семененко. Все россияне — дебютанты чемпионата Европы. Все трое безошибочно исполнили свои программы с двумя четверными прыжками и получили от судей оценки, превышающие 99 баллов.

«Я в радостной эйфории. Это какой-то праздник! Гордость за парней невозможная, очень рада за всех троих. Ребята такие разные, даже не хочется кого-то выделять. Прекрасные были прокаты. Разница так невелика, что я бы даже внимания на неё не обращала. Так получилось, что по местам расставили. Но все трое были очень хороши», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.