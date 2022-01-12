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Мишина и Галлямов побили мировой рекорд в короткой программе

Мишина и Галлямов побили мировой рекорд в короткой программе
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Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов побили мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония). За свой прокат они получили 82,36 балла, что на 0,02 превышает предыдущее достижение, принадлежавшее соотечественникам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Отметим, что Бойкова и Козловский набрали 82,34 балла как раз на предыдущем чемпионате Европы в 2020 году, который они выиграли. В 2022 году Александра и Дмитрий начали защиту титула с ошибки и третьего места в короткой программе: партнёрша прыгнула двойной сальхов вместо тройного.

Второе место с личным рекордом заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (81,58). Мишина и Галлямов также побили личный рекорд, причём сразу на 4 балла. На этапе Гран-при в Японии Анастасия и Александр получили за короткую программу 78,40 балла.

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