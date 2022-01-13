«Как будто другая лига». Ковтун — о результатах Валиевой в короткой программе на ЧЕ

Бывший российский фигурист Максим Ковтун высказался о результатах женской короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в Таллине (Эстония).
«Камила Валиева была невероятной, удивительной, потрясающей. Самые лучшие слова — это всё Камила. Что касается Щербаковой и Трусовой, то ошибки, которые были допущены в короткой программе — не фатальны. Отрывы ничтожно малы по сравнению с возможностями, которые могут продемонстрировать наши девочки в произвольной. Ничего плохого не случилось.
Валиева — как будто вообще немножко другая лига от всех. Невозможно круто! В лице Камилы сошлось всё, что только может быть на свете, как в совершенной фигуристке. Также очень рад за Луну Хендрикс — она очень долго шла к таким результатам. Не стоит забывать, что помимо наших, есть ещё и другие. Но наши, конечно, лучше всех», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 13 января 2022
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