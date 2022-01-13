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«Скажут, что у неё коронавирус». Лис — о возможных причинах снятия Щербаковой с ОИ-2022

«Скажут, что у неё коронавирус». Лис — о возможных причинах снятия Щербаковой с ОИ-2022
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Автор страницы The Skating Lesson в «Твиттере» Дэйв Лис предположил, как будут развиваться события, если Анна Щербакова откатает произвольную программу на чемпионате Европы в Таллине так же плохо, как и короткую.

В короткой программе Щербакова упала после исполнения первого прыжка в фирменном каскаде тройной лутц – тройной риттбергер и получила за свой прокат 69,05 балла, заняв только четвёртое место. От соотечественницы Александры Трусовой, занявшей третье место, Щербакова отстаёт на шесть баллов.

«Если Щербакова плохо откатает произвольную программу, думаю, федерация не отправит её на Олимпиаду. Однако, наверное, нам скажут, что у неё коронавирус, чтобы Этери Тутберидзе не выглядела плохо в глазах общественности», – написал Лис на своей странице в «Твиттере».

Щербакова — даже не в тройке на чемпионате Европы. Российского пьедестала не будет? Щербакова — даже не в тройке на чемпионате Европы. Российского пьедестала не будет?
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