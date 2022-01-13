Бестемьянова поздравила Москвину после победы Мишиной и Галлямова на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поздравила тренера Тамару Москвину после рекордной победы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).
«Отдельно хочется поздравить Мишину с Галлямовым и Тамару Николаевну Москвину, Артура Минчука. Огромный успех! Просто чудо!» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) завершились соревнования спортивных пар. Российские дуэты заняли весь пьедестал.
Лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые завоевавшие титул сильнейших на континенте.
Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Третье место с безупречным прокатом заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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