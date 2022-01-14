Бронзовый прокат Бойковой и Козловского на чемпионате Европы. Видео

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский безупречно откатали произвольную программу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Бойкова и Козловский справились со всеми элементами и получили за свой прокат достаточно высокие баллы – 150,97. Личный рекорд учеников Тамары Москвиной был установлен на чемпионате Европы – 2020 и равен 152,24.

Защитить титул Александра и Дмитрий не смогли, так как следующие участники Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов устроили битву мировых рекордов, победу в которой одержала пара из Санкт-Петербурга.

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