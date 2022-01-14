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Триумфальный прокат Мишиной и Галлямова на чемпионате Европы в Таллине. Видео

Триумфальный прокат Мишиной и Галлямова на чемпионате Европы в Таллине. Видео
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Действующие чемпионы мира россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые завоевали золотые медали сильнейшей пары Европы, одержав победу в соревнованиях спортивных пар на первенстве континента в Таллине (Эстония).

Дебютируя на чемпионате Европы, Мишина и Галлямов переписали на себя все мировые рекорды: в короткой (82,36) и произвольной программе (157,46), а также по сумме двух выступлений (239,82).

Серебряные медали достались двукратным чемпионам Европы Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Бронзу завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, не сумевшие защитить титул, завоёванный в 2020 году.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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