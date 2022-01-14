Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2022: результаты второго соревновательного дня

Во второй день чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), короткие программы показали женщины-одиночницы, а также завершились соревнования спортивных пар.

У женщин в короткой программе победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем и обновившая свой же мировой рекорд. Теперь он составляет 90,45 балла. Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова, которая заявила в программу тройной аксель, но упала при исполнении прыжка.

В соревнованиях спортивных пар российские дуэты заняли весь пьедестал. Лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые завоевавшие титул чемпионов Европы. Они обновили сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (157,46) и по сумме двух выступлений (239,82). Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, также побившие прежний мировой рекорд в сумме двух программ ещё до выступления Мишиной/Галлямова. Третье место с грациозным прокатом заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 90,45.

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,25

3. Александра Трусова (Россия) – 75,13.

4. Анна Щербакова (Россия) – 69,05.

5. Екатерина Куракова (Польша) – 67,47.

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,02

Спортивные пары. Итоги короткой и произвольной программ

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 239,82

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 236,43

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 227,23.

4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) – 184,05.

5. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) – 178,90.

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