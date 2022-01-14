Волосожар – о победе Валиевой: здорово, что ей удаётся держать форму и ставить рекорды

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар высказалась о победе 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы в Таллинне, а также поделилась мнением о выступлениях Анны Щербаковой и Александры Трусовой



«Естественно, Камила сейчас лидер сборной. Здорово, что ей прекрасно удаётся держать форму, устанавливать новые рекорды. Конечно, это наша надежда. Но также мы ждём, что у других наших девочек, Ани Щербаковой, Саши Трусовой, всё получится в произвольной программе.



Ошибки Щербаковой и Трусовой? Конечно, на ошибках учатся, но надежда на них тоже есть. Может, эти ошибки связаны с волнением, мы же не знаем. У нас вид спорта непредсказуемый. Плюс, я знаю, у Саши травма была. Никто от ошибок не застрахован, но мы все надеемся на самый лучший результат от наших девочек», — приводит слова Волосожар RT на русском.

Напомним, в короткой программе Валиева чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Второй в короткой программе в Таллине с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова. На четвёртой позиции располагается ещё одна россиянка Анна Щербакова.