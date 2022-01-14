Анастасия Мишина: я была слишком спокойна, из-за этого стала нервничать

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в дуэте с Александром Галлямовым, поделилась впечатлениями от победы на чемпионате Европы в Таллине (Эстония)

«Я всегда слушаю оценки соперников, не специально, но так получается. Поэтому я знала, что, если мы откатаем программу чисто, то результат придёт. Подготовка в этот раз отличалась. Я была очень спокойна, слишком спокойна. Из-за этого я стала нервничать», — сказала Мишина на пресс-конференции.

Мишина и Галлямов на чемпионате Европы установили три мировых рекорда: сначала в короткой программе (82,36), а затем – в произвольной (157,46) и по сумме двух выступлений (239,82). Второе и третье места также у российских пар: Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — бронзу.

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