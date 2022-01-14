Анастасия Мишина: я была слишком спокойна, из-за этого стала нервничать

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в дуэте с Александром Галлямовым, поделилась впечатлениями от победы на чемпионате Европы в Таллине (Эстония)
«Я всегда слушаю оценки соперников, не специально, но так получается. Поэтому я знала, что, если мы откатаем программу чисто, то результат придёт. Подготовка в этот раз отличалась. Я была очень спокойна, слишком спокойна. Из-за этого я стала нервничать», — сказала Мишина на пресс-конференции.
Мишина и Галлямов на чемпионате Европы установили три мировых рекорда: сначала в короткой программе (82,36), а затем – в произвольной (157,46) и по сумме двух выступлений (239,82). Второе и третье места также у российских пар: Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — бронзу.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 января 2022
-
09:45
-
09:31
-
09:15
-
09:12
-
08:44
-
08:01
-
08:00
-
07:52
-
06:36
-
06:16
-
02:39
-
02:24
-
02:15
-
01:17
-
01:00
-
01:00
-
00:50
-
00:36
-
00:35
-
00:22
-
00:07
- 13 января 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:45
-
23:37
-
23:34
-
23:31
-
23:24
-
23:21
-
23:01
-
22:59
-
22:54
-
22:15
-
21:56
-
21:36