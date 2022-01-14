Александр Галлямов после победы на чемпионате Европы рассказал о проблемах со здоровьем

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поделился впечатлениями после победы на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). По словам спортсмена, у него были проблемы со здоровьем.
«Мы хорошо откатали программу и смогли преодолеть все проблемы, с которыми столкнулись здесь. Я не очень хорошо себя чувствовал, у меня была простуда, но это не сыграло никакой роли и не помешало продемонстрировать прокат высочайшего уровня. Не так важно, болеешь ты или нет, нужно выходить и просто делать», — сказал Галлямов на пресс-конференции.
Мишина и Галлямов на чемпионате Европы установили три мировых рекорда: сначала в короткой программе (82,36), а затем – в произвольной (157,46) и по сумме двух выступлений (239,82). Второе и третье места также у российских пар: Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — бронзу.
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