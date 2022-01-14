Итальянский фигурист: 5 лет назад мы восхищались Тарасовой и Морозовым

Итальянский фигурист Филиппо Амброзини, выступающий в паре с Ребеккой Гиларди, назвал российский дуэт, который вызывал у них восхищение. На чемпионате Европы в Таллине Амброзини и Гиларди заняли пятое место.
«Когда мы только начали кататься вместе, пять лет назад, то восхищались россиянами Тарасовой и Морозовым. А теперь, шаг за шагом, мы пришли к тому, что выступаем в последней группе с ними.
Нас включили в состав сборной Италии на олимпийский командный турнир, так что это наши следующие крупные соревнования», — сказал Амброзини на пресс-конференции.
Весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы заняли россияне. Золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебро — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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