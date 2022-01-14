«Боятся нас, мы их постоянно в UFC долбим». Лайшев о словах журналиста Лиса про Щербакову

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова американского журналиста Дэвида Лиса о российской фигуристке Анне Щербаковой. Ранее Лис написал: «Если Щербакова плохо откатает произвольную программу (на чемпионате Европы. — Прим. «Чемпионата»), думаю, федерация не отправит её на Олимпиаду. Однако, наверное, нам скажут, что у неё коронавирус, чтобы Этери Тутберидзе не выглядела плохо в глазах общественности». На чемпионате России Анна заняла третье место, в короткой программе на ЧЕ — четвёртое.
«У нас всё по-честному решается. Кто сильнейший, тот и поедет. Всё в руках федерации. Президент федерации, Чайковская, Тутберидзе. Они всё знают и понимают.
Американские журналисты постоянно такое делают, во всех отраслях. Удивительно, как они в самбо не лезут. Просто мы их долбим постоянно в UFC. Боятся нас. Видим, что происходит. Русские не сдаются, мы полны оптимизма», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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