Никита Кацалапов поделился мнением о конкуренции со Степановой и Букиным

Российский фигурист, чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов подвёл итог выступления российских дуэтов в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине.

«Конкуренция со Степановой и Букиным — это отличная, абсолютно адекватная борьба. Мы не видели, к сожалению, но уверены, что ребята катались очень хорошо, и, судя по их ответам, у них действительно был лучший прокат. Мы в свою очередь так же работали, так же не переставая. Путь непростой у нас: и травмы, и хорошие вещи происходят. Тем не менее мы с Викой движемся наверх. Это первый день соревнований, это отличная интрига для такого турнира. По-моему, всё замечательно», — сказал Кацалапов на пресс-конференции.

Победу одержали защищающие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые обновили личный рекорд, получив за свой прокат 86,45 балла. Предыдущее достижение пары равнялось 84,07 балла и было установлено на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.