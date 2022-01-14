Никита Кацалапов поделился мнением о конкуренции со Степановой и Букиным

Российский фигурист, чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов подвёл итог выступления российских дуэтов в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине.
«Конкуренция со Степановой и Букиным — это отличная, абсолютно адекватная борьба. Мы не видели, к сожалению, но уверены, что ребята катались очень хорошо, и, судя по их ответам, у них действительно был лучший прокат. Мы в свою очередь так же работали, так же не переставая. Путь непростой у нас: и травмы, и хорошие вещи происходят. Тем не менее мы с Викой движемся наверх. Это первый день соревнований, это отличная интрига для такого турнира. По-моему, всё замечательно», — сказал Кацалапов на пресс-конференции.
Победу одержали защищающие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые обновили личный рекорд, получив за свой прокат 86,45 балла. Предыдущее достижение пары равнялось 84,07 балла и было установлено на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.
- 14 января 2022
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