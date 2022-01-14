Тарасова — о Дэвис и Смолкине: дай бог, чтобы ЧЕ стал для них стартом большой жизни
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итог выступления российских дуэтов в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине.
«А ещё приятно, что молодёжь в лице Дэвис и Смолкина выступила очень чётко, не сделала видимых ошибок. Все начинали с 6-8-го места. Дай бог, чтобы чемпионат Европы стал для них стартом большой жизни», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Победу одержали защищающие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые обновили личный рекорд, получив за свой прокат 86,45 балла. Предыдущее достижение пары равнялось 84,07 балла и было установлено на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.
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