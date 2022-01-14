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«Чемпион». Евгения Медведева отреагировала на победу Марка Кондратюка

«Чемпион». Евгения Медведева отреагировала на победу Марка Кондратюка
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Российская фигуристка Евгения Медведева в своём «инстаграме» отреагировала на победу Марка Кондратюка на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Чемпион», — написала Медведева в своей истории.

Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) определились победитель и призёры в мужском одиночном катании.

Победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Ученик Светланы Соколовской побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 12 баллов.

Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – Денис Васильев из Латвии. Оба, как и Кондратюк, блестяще исполнили произвольную программу.

Россияне Андрей Мозалёв и Евгений Семененко допустили ряд ошибок в своих прокатах и не смогли побороться за места на пьедестале.

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