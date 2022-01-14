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Марк Кондратюк прокомментировал своё победное выступление на чемпионате Европы

Марк Кондратюк прокомментировал своё победное выступление на чемпионате Европы
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Российский фигурист Марк Кондратюк, одержавший победу на чемпионате Европы, прокомментировал своё выступление.

«Я хотел бы сказать огромное спасибо всем людям, кто пришёл посмотреть чемпионат Европы. Очень чувствуется ваша поддержка, и очень приятно, что вы тепло встречаете спортсменов из каждой страны. И спасибо, что отдельно тепло встречаете спортсменов из России.

Что заставило меня вернуться в спорт, несмотря на болезнь? Моя мотивация — это любовь к фигурному катанию. Всё просто. Что касается других моих хобби, если очень хочется, то можно найти время для любого занятия.

Я бы хотел поблагодарить Светлану Владимировну Соколовскую и всех тренеров, которые работают и работали со мной. Если бы не они, ничего бы этого не было. А что касается ближайших планов, я стараюсь жить сегодняшним днём», — сказал Кондратюк после выступления.

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