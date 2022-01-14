Марк Кондратюк прокомментировал своё победное выступление на чемпионате Европы

Российский фигурист Марк Кондратюк, одержавший победу на чемпионате Европы, прокомментировал своё выступление.
«Я хотел бы сказать огромное спасибо всем людям, кто пришёл посмотреть чемпионат Европы. Очень чувствуется ваша поддержка, и очень приятно, что вы тепло встречаете спортсменов из каждой страны. И спасибо, что отдельно тепло встречаете спортсменов из России.
Что заставило меня вернуться в спорт, несмотря на болезнь? Моя мотивация — это любовь к фигурному катанию. Всё просто. Что касается других моих хобби, если очень хочется, то можно найти время для любого занятия.
Я бы хотел поблагодарить Светлану Владимировну Соколовскую и всех тренеров, которые работают и работали со мной. Если бы не они, ничего бы этого не было. А что касается ближайших планов, я стараюсь жить сегодняшним днём», — сказал Кондратюк после выступления.
- 14 января 2022
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