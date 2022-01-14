Марк Кондратюк — шестой российский фигурист-одиночник, выигравший чемпионат Европы

18-летний Марк Кондратюк стал шестым российским фигуристом, выигравшим чемпионат Европы.

Ранее победы одерживали Илья Кулик (1995), Алексей Урманов (1997), Алексей Ягудин (1998, 1999, 2002), Евгений Плющенко (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012) и Дмитрий Алиев (2020).

На чемпионате Европы – 2022 в Таллине (Эстония) Кондратюк блестяще откатал как короткую, так и произвольную программы. В произвольной программе он улучшил личный рекорд сразу на 22 балла, а по сумме на 36 баллов.

Серебряным призёром чемпионата Европы стал итальянец Даниэль Грассль, бронзовым — Денис Васильев из Латвии. Оба, как и Кондратюк, безошибочно исполнили произвольную программу.



Россияне Андрей Мозалёв и Евгений Семененко допустили ряд погрешностей в своих прокатах и не смогли побороться за места на пьедестале.