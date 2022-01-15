Марк Кондратюк обновил все личные рекорды на чемпионате Европы в Таллине

Российский фигурист Марк Кондратюк обновил все три личных рекорда на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Сначала в короткой программе он получил 99,06 балла. Предыдущее достижение спортсмена составляло 84,79 балла.

За прокат произвольной программы на музыку из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» Кондратюк получил 187,50 балла, что на 22 балла выше его прежнего личного достижения (165,29). А по сумме баллов Марк улучшил личный рекорд сразу на 36 баллов (было 250,08, стало – 286,56).

Несмотря на неудачные прокаты произвольных программ, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко за счёт личных рекордов, показанных в короткой программе, повысили свои лучшие достижения по сумме двух выступлений.

Мозалёв в Таллине набрал за две программы 265,69 балла. Ранее его лучшим результатом было 252,15 балла, полученные на «челленджере» в Загребе. Сумма Семененко 260,00 балла превышает его результат на чемпионате мира – 2021, где он получил 258,35 балла.